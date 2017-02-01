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Reina saldırısı sonrası MİT alarmda

Reina saldırısı sonrası MİT alarmda.15458
  • Giriş : 01.02.2017 / 08:50:00

Reina katliamı sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti.

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Yılbaşı gecesi ünlü eğlence mekanı Reina'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hain terör saldırısı sonrası MİT alarma geçti. DEAŞ üyesinin gerçekleştirdiği kanlı eylem sonrası önlemleri artıran MİT, 850 pilotu mercek altına aldı.

Türk sivil havacılığında görev alan 850 pilot hakkında MİT çalıştıkları kurumlardan bilgi istedi. 11 Eylül benzeri bir saldırı ihtimaline karşı özellikle Türki cumhuriyetlerden gelen pilotlar incelemeye alındı.

Akşam gazetesinin haberine göre halen yaklaşık 700'ü THY olmak üzere özel havayolu şirketleriyle birlikte Türkiye'de 850 yabancı pilot görev yapıyor.

MİT'in özellikle Türki cumhuriyetlerden gelen yabancı pilotların üzerinde titizlikle durduğu öğrenildi. Bu kararda Reina'yı kana bulayan terörist Abdülgadir Masharipov'un Özbek asıllı olması etkili olduğu belirtiliyor. MİT'in yabancı pilotların IŞİD'le bağlantıları olup olmadığını araştıracağı belirtiliyor.

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