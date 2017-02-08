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Flaş gelişme! Reina saldırısında 10 tutuklama!

Flaş gelişme! Reina saldırısında 10 tutuklama!.14171
  • Giriş : 08.02.2017 / 16:09:00
  • Güncelleme : 08.02.2017 / 16:10:39

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısı ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.

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Yılbaşı gecesi İstanbul'u kana bulayan ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Reina saldırısında 10 şphelinin 'DEAŞ örgütü üyesi olmak' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından tutuklanmalarına karar verildi.

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