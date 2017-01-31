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Reina saldırısında 14 tutuklama

Reina saldırısında 14 tutuklama.22860
  • Giriş : 31.01.2017 / 15:13:00

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısı ile ilgili gelişme yaşandı.

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Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan ünlü eğlence mekanı Reina'ya yapılan ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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