Reina saldırısında 2 gözaltı!
Yılbaşı gecesi İstanbul'un ünlü eğlence mekanlarından Reina'da meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan katliamda 2 önemli gözaltı kararı alındı.
Konya'da 39 kişiyi öldüren terörist ile bağlantılı olduğu tespit edilen 3 yabancı uyruklu ailenin evlerine polis tarafından operasyon düzenlendi.
Evlerde kimsenin olmadığı öğrenildi. Öte yandan terör saldırısıyla ilgili bugün Atatürk Havalimanı'nda yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Suriye’den geçen kasım ayında aile görünümü verip dikkat çekmemek için eşi ve çocuğuyla Konya’ya geldiği belirtilen teröristin bu kentte ilişki kurduğu kişiler belirlendi. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 23.30’da gerçekleştirdiği operasyonla DEAŞ’lı teröristle ilişkisi saptanan bazı kişileri gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında teröristin İstanbul’a giderken Konya’da bıraktığı eşinin de bulunduğu ileri sürüldü.
Eşi ve 2 çocuğu ile Konya’ya geçen kasım ayında gelen teröristin, kentin Selçuklu İlçesi’ndeki Bosna Hersek Mahallesi’nde stüdyo tipi evlerde kalan yabancı uyruklu 3 aile ile temasa geçtiği saptandı. Teröristin ilişki kurduğu ailelerin kaldığı Selçuk Üniversitesi yanınındaki bu mahalledeki 3 eve baskın yapan polis kimseyi bulamadı.
Yabancı uyruklu ailelerin Reina saldırısından hemen sonra evleri terk ettikleri bilgisine ulaşılırken, evleri kiralayan 2 emlakçı da gözaltına alındı.
Kimlikleri açıklanmayan emlakçılar ilk sorgularında yabancı uyruklu bazı ailelerin ev bulmasına aracılık ettiklerini, ancak Reina baskınını yapan teröriste ve ailesine ev vermediklerini söyledi.
DEAŞ’lı teröristin Konya’dan 15 Aralık günü otobüsle İstanbul’a gittiği ve burada kaldığı sürece katliam planları yapıp yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamını gerçekleştirdiği belirtildi.
Bu arada Ortaköy'de 39 kişinin hayatını yitirdiği terör saldırısına ilişkin çalışmasını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin giriş katında yer alan arama noktasında şüphe üzerine yabancı uyruklu 2 kişiyi durdurdu
Şüphelilerin üzeri arandıktan sonra terminalde bulunan polis noktasına götürüldü. Pasaportları ve üzerindeki belgeleri kontrol edilen 2 kişinin cep telefonları ve valizleri de detaylı şekilde incelendi. Yaklaşık bir saat polis noktasında bekletilen yabancı uyruklu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine götürüldü.
HÜRRİYET
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