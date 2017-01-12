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Reina saldırısında flaş gelişme

Reina saldırısında flaş gelişme.22378
  • Giriş : 12.01.2017 / 19:49:00

Yeni yılın ilk saatlerinde Reina'da gerçekleştirilen katliamın ardından flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Yılbaşı gecesi İstanbul'un en gözde eğlence kulübüne düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra emniyet güçlerinin operasyonları devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, saldırıyla ilişkili oldukları iddiasıyla gözaltına aldığı şüpheli sayısı 35'e yükseldi.

Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan zanlıların, ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina saldırısını, Özbek asıllı Abdulkadir Masharipov adındaki teröristin yaptığı öğrenilmişti. Terörist her yerde aranıyor. 

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