Reina saldırısının görüntüleri
Reina saldırısının görüntülerini Hürriyet Gazetesi'nde çalışan İsmail Saymaz ele geçirdi. Hürriyet'in yayınladığı görüntülerde saldırının nasıl gerçekleştiği görülüyor.
Saymaz'ın ele geçirdiği görüntülerde terörist Abdülgadir Masharipov'un, 'flashbang'i kullanacağı sırada içerideki bir kişi tarafından yapılan tekmeli müdahale sonucu elinde patladığı görülüyor.
10 saniye kadar sersemleyen saldırgan, kendine gelince hemen dışarı çıkıyor. Polis ekiplerinin durduğu terörist, elindeki kanamayı gösterip yaralanan Reina müşterilerinden biri olduğu yalanıyla olay yerinden uzaklaşıyor.
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