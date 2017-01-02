Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı!
İstanbul'un gözde eğlence merkezlerinden olan Reina'ya yapılan hain terör saldırısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
39 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.
Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan 8 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.
Bu arada, terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanının çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü, görüntülerdeki en küçük ayrıntının bile değerlendirildiği kaydedildi.
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