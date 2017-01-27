Reina soruşturmasında 11 tutuklama!
Yılbaşı gecesi İstanbul'u kana bulayan, 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hain saldırı ile ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 11 kadının tutuklandığı öğrenildi.
Tutuklanan yabancı uyruklu kadınların sahte pasaportları ve sahte Suriye kimlikleri bulunduğu, İzmir'de özellikle turistik bölgelere terör saldırısı yapmayı amaçladıkları öğrenildi.
Aynı operasyonlar çerçevesinde gözaltında bulunan 10 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.
İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de başlatılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 21 zanlı, Buca ve bornova ilçelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
Zanlıların, Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği belirlenmişti.
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