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Reina soruşturmasında flaş gelişme!

Reina soruşturmasında flaş gelişme!.21170
  • Giriş : 13.01.2017 / 18:25:00

Yılbaşı gecesi ünlü gece kulübünde gerçekleşen saldırının ardından başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

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Yılbaşı gecesi İstanbul'un ünlü gece guluüplerinden biri olan Reina'da düzenlenen terör saldırısının ardından saldırının sorumlularının açığa çıkarılması ve cezalandırılması için soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

Ortaköy’de Reina gece kulübüne terör saldırısı gerçekleştiren “Ebu Muihammed El Horasani” kod isimli terörist ile birlikte hareket ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Uygur asıllı Çin vatandaşı Omar Asım ile Abuliezi Abuduhamiti, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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