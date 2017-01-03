Reina'ya ben saldırmadım!
Akhe Mashrapov gözaltına alındı. Ancak gerçek kısa süre içerisinde anlaşıldı. Akhe Mashrapov'ın Reina'da katliam yapan teröriste benzemenin dışında bir yakınlığı yok.
Akhe Mashrapov, iddialar üzerine medya aracılığıyla açıklama yapmak zorunda kaldı.
Sosyal medyada Reina katliamını gerçekleştiren teröriste ait olduğu iddiasıyla paylaşılan Kırgız pasaportunun sahibi bugün Bişkek'te ortaya çıktı. Bu sabah İstanbul'dan Bişkek'e gelen Kırgız vatandaşı Akhe Mashrapov pasaportun kendisine ait olduğunu açıkladı. Görüntüsü yayınlanan teröriste benzerliğinden dolayı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve 1 saatlik sorgunun ardından özür dilenerek serbest bırakıldığını söyleyen Mashrapov ," Ben Türkiye'de hiçbir şekilde terör eylemi yapmadım"dedi. 2011 yılından bu yana ticaret için Türkiye'ye sıklıkla gidip geldiğini söyleyen 28 yaşındaki Akhe Mashrapov'un açıklamaları Turmush adlı Kırgız Haber sitesi tarafından pasaportunun fotoğrafıyla birlikte yayınlandı.
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