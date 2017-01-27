Reina yeniden açılacak mı?
Yılbaşı gecesi katliama sahne olan ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının gerçekleştiği Reina'nın tekrar açılıp açılmayacağı sorusuna ünlü eğlence mekanının ortağı Ali Ünal yanıt verdi.
İşte Ünal'ın açıklamaları:
Nasıl olayım. O kadar müşterimiz, personelimiz öldü. Nasıl olayım? Azılı teröristler hepimizi mahvetti. Uyuyamıyorum. Kendi acımız büyük ama onu bir kenara bıraktık. Cenazeler, yaralıların aileleri. Hepsine ulaşıyoruz. Ulaşmaya devam ediyoruz.
Herkesin merak ettiği ve konuştuğu konu şu: Reina açılacak mı?
O kadar insanın öldüğü yerde eğlence satmak istemiyorum. Orada tekrar müzik çalıp insanları ağırlayamam. Caniler yüzünden dünyanın her yerine cenaze yolladık.
Bir o kadar da yaralı var. Dünyanın en büyük markalarından biri Reina. Bu markayı yaratmışız, evet bu markanın yaşaması lazım ama bize ‘Yaşatın’ diyen de olmadı.
Kimi kastediyorsun, devlet büyükleri mi? Turizm bakanı mı?
Mehmet Koçarslan’ı arayan oldu mu bilmiyorum ama beni arayan olmadı. Evet Turizm Bakanlığı’ndan bile arayan olmadı.
Peki sizin şahsi fikriniz nedir?
Neticede ben kapıdaydım. Ateş açıldı. Düştüğümü görünce öldüğümü düşündü. Ben orada arkadaşlarımı ve müşterilerimi kaybettim. Ben o metrekarede o işi yapamam. Mehmet Koçarslan yapar mı yapamaz mı bilemem.
Peki tamamen bırakacak mısın bu işleri?
Hayır, mecburen yapacağım. Bu işi yapıyorum, bu işten anlıyorum. Bu işten para kazanıyorum. Yiyecek içecek sektörü ile ilgili her şeyi yapıyorum. Düğün-davet yapıyorum. Büfe de işletebilirim. Ama Reina’yı o arazide yapmak istemiyorum.
HABERTURK
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