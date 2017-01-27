Facebook Twitter Rss

Reina yeniden açılacak mı?

Reina yeniden açılacak mı?.22860
  • Giriş : 27.01.2017 / 08:50:00

2017'nin ilk saatlerinde kana bulanan Reina'nın akıbeti belli oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Yılbaşı gecesi katliama sahne olan ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının gerçekleştiği Reina'nın tekrar açılıp açılmayacağı sorusuna ünlü eğlence mekanının ortağı Ali Ünal yanıt verdi.

İşte Ünal'ın açıklamaları:

Nasıl olayım. O kadar müşterimiz, personelimiz öldü. Nasıl olayım? Azılı teröristler hepimizi mahvetti. Uyuyamıyorum. Kendi acımız büyük ama onu bir kenara bıraktık. Cenazeler, yaralıların aileleri. Hepsine ulaşıyoruz. Ulaşmaya devam ediyoruz.

Herkesin merak ettiği ve konuştuğu konu şu: Reina açılacak mı?
O kadar insanın öldüğü yerde eğlence satmak istemiyorum. Orada tekrar müzik çalıp insanları ağırlayamam. Caniler yüzünden dünyanın her yerine cenaze yolladık.

Bir o kadar da yaralı var. Dünyanın en büyük markalarından biri Reina. Bu markayı yaratmışız, evet bu markanın yaşaması lazım ama bize ‘Yaşatın’ diyen de olmadı.

Kimi kastediyorsun, devlet büyükleri mi? Turizm bakanı mı?
Mehmet Koçarslan’ı arayan oldu mu bilmiyorum ama beni arayan olmadı. Evet Turizm Bakanlığı’ndan bile arayan olmadı.

Peki sizin şahsi fikriniz nedir?
Neticede ben kapıdaydım. Ateş açıldı. Düştüğümü görünce öldüğümü düşündü. Ben orada arkadaşlarımı ve müşterilerimi kaybettim. Ben o metrekarede o işi yapamam. Mehmet Koçarslan yapar mı yapamaz mı bilemem.

Peki tamamen bırakacak mısın bu işleri?
Hayır, mecburen yapacağım. Bu işi yapıyorum, bu işten anlıyorum. Bu işten para kazanıyorum. Yiyecek içecek sektörü ile ilgili her şeyi yapıyorum. Düğün-davet yapıyorum. Büfe de işletebilirim. Ama Reina’yı o arazide yapmak istemiyorum.

HABERTURK

Erdoğan'dan referandum açıklaması

Fransız mahkemesi 1915 yasası iptal edildi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

1500 engelli öğretmen ataması yapılacak

1500 engelli öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engelli öğretmen adaylarına güzel haber geldi.

Konya'da FETÖ operasyonu: 13 tutuklama

Konya'da FETÖ operasyonu: 13 tutuklama

FETÖ soruşturması kapsamında Konya'da örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

 

Arda Turan'dan tepkilere yanıt!

Arda Turan'dan tepkilere yanıt!

Arda Turan, sosyal medyada paylaşılan videoya gelen tepkilere yanıt verdi.

TSK açıkladı: 300 hedef vuruldu

TSK açıkladı: 300 hedef vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı operasyonu hakkında bilgi verdi.

 

Valilikten Ahmet Türk açıklaması!

Valilikten Ahmet Türk açıklaması!

Ahmet Türk'e kelepçe takıldığı iddialarının ardından Elazığ Valiliği konuyla ilgili açıklamada bulun

Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki!

Yunanistan'da verilen 8 darbeci askeri iade etmem kararının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan sert t


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya