'Reis' filminin yapımcısı gözaltında!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan 'Reis' filminin yapımcısı ve 15 Temmuz'u anlatan 'Uyanış' filminin yönetmeni Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan 'Reis' filminin yapımcısı, 15 Temmuz gecesini anlatan 'Uyanış' filminin ise yönetmeni olan Ali Avcı, FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı. Avcı'nın 'Uyanış' filminin dün yayınlanan fragmanları büyük tepki toplamıştı.
Hakkında FETÖ üyeliği suçlaması ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülen Ali Avcı için gözaltı karar verildi . Bağcılar ilçesindeki ikametinde göz altına alınan Ali Avcı'nın evinde arama da yapıldı.
EVİNDEN FİRARİ FETÖ'CÜ ÇIKTI
Yapılan arama neticesinde ikamette bulunan ikinci bir şahıs olan ve polise ismini Hasan Aslan olarak tanıtan şahıs arama anında ikametten kaçmaya çalıştı. Arbede sonucu yakalanan şahsın yapılan araştırmalarda Yıldız Teknik Ünv. soruşturmasından firar olan bylock kullanıcısı ve 25.ağır ceza mahkemesince yakalama kararı bulunduğu ve gerçek isminin Fetullah Karabiber olduğu tespit edildi. Şüpheliler İstanbul emniyet müdürlüğüne götürüldü.
YENİ FİLMİNİN FRAGMANINA BÜYÜK TEPKİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan 'Reis' filminin yapımcısı Ali Avcı'nın 15 Temmuz darbe girişimini anlatan yeni projesi 'Uyanış'ın fragmanları yayınlanmış fragmandaki görüntüler tepki toplamıştı
ERDOĞAN İZLEMEYE GİTMEMİŞTİ
Avcı'nın yapımcısı olduğu Reis filmi, dünyaca ünlü film veritabanı sitesi IMBb'de 10 üzerinden 1.6 puan almıştı. Türkiye'de 331 salonda gösterime giren ‘Reis'i, 67 bin 580 kişi seyretti. Erdoğan'ın filmi izlemeye gitmemesi de gündem konusu olmuştu.
MİLLİYET
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