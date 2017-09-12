Rektör istifa etti!
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Kurucu Rektörü Galip Akhan, Yükseköğretim Kurumu'nun açtığı soruşturma sonrası istifa etti. 15 Temmuz sonrasında çıkarılan KHK'larla çok sayıda akademisyen ve yönetici tutuklanmıştı.
HÜRRİYET
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