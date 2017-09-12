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Rektör istifa etti!

Rektör istifa etti!.18054
  • Giriş : 12.09.2017 / 14:36:00

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) RektörÜ Galip Akhan istifa etti.

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Büyüyen Beşik

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Kurucu Rektörü Galip Akhan, Yükseköğretim Kurumu'nun açtığı soruşturma sonrası istifa etti. 15 Temmuz sonrasında çıkarılan KHK'larla çok sayıda akademisyen ve yönetici tutuklanmıştı.

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