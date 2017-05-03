Rektöre özel ziyaret
Son yerel seçimlerde AK Parti’den Çukurova Belediye Başkan Adayı olan Dr. Cüneyt Karaarslan, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay’ı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Tümay ve Dr. Karaarslan bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Tümay, konuğuna üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Cüneyt Karaarslan da Adana BTÜ Rektörü Prof. Dr. Tümay ile geçmişe dayanan bir dostlukları bulunduğunun altına çizerek, “Bizleri kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
Prof. Dr. Tümay’ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK’ta çok önemli çalışmalara imza atmış, Türkiye için önemli bir akademisyen olduğunu ifade eden Dr. Cüneyt Karaarslan, “Ben inanıyorum ki sayın hocamız, çok daha yüksek makamlarda Türkiye’mize, Adana’mıza hizmet edecektir. Kendisini, halk ile üniversiteyi, üniversite ile iş dünyasını ve sanayicileri buluşturan çalışmalarından dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Bir Adana aşığı olarak, başka bir Adana aşığını ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.
Adana BTÜ’nün kampus inşaatının da hızla ilerlediğine dikkat çeken Karaarslan, şöyle devam etti:
“Sizlerin buradaki çabalarını da takdir ediyorum. Bu kampus hem üniversitemiz hem de Adana’mız için çok kıymetli bir hizmet olacak. Ayrıca hocamız, Türkiye’de bir ilk sayılabilecek siber güvenlik, siber suçlarla ilgili bir bölümün de açılacağı müjdesini verdi. Adana BTÜ, önümüzdeki dönemde bu alanda da ülkemiz adına başarılı çalışmalar yürütecektir.”
DİĞER HABERLER
Van'da zehirlenen 38 öğrenci hastanelik oldu
Van'da yedikleri yemekten zehirlenen 38 öğrenci hastanelik oldu.
Bodrum'da çöplükte büyük bir yangın çıktı!
Atalay Demirci'nin cezası belli oldu!
FETÖ'den yargılanan Atalay Demirci için istenen ceza belli oldu.
Bakanlıktan 'Rus general' açıklaması
Ardahan'da bulunan Rus generalin cesedi ile ilgili bakanlıktan açıklama geldi.
Manisa'da korkutan deprem! AFAD açıkladı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Rasim Ozan Kütahyalı, o davadan beraat etti!
Rasim Ozan Kütahyalı, Aziz Yıldırım ile ilgili davadan beraat etti.