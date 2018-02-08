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Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 dilde daha sınav

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 dilde daha sınav.23480
  • Giriş : 08.02.2018 / 10:16:00

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, 2 dilde daha sınav yapılacağını açıkladı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 23 dilde sınav hizmeti verildiğini bunlara Boşnakça ve Arnavutçanın da eklendiğini belirtti.

Resmi Gazete'de, "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yayımlanmasıyla bu eksikliğin giderildiğini bildiren Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ÖSYM artık Arnavutça ve Boşnakçanın da dahil olduğu 25 yabancı dilde sınav hizmeti verecek. Bu dillerle ilgili sınav başvuruları bugün başlıyor ve 15 Şubat'a kadar devam edecek. Arnavutça ve Boşnakça dilleri ile ilgili ilk sınav da 1 Nisan tarihinde yapılmış olacak."

ÖSYM Başkanı Özer, sürece destek veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Devlet Personel Başkanı Enes Polat'a teşekkür etti.

Resmi Gazete'deki düzenleme

"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in dördüncü maddesinde yapılan değişiklik bugün Resmi Gazete'de yayımlanmış ve kamuda tazminat ödenen diller arasına Arnavutça ve Boşnakça da eklenmişti.

Düzenlemeden önce kamu personeli için Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapılıyordu.

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