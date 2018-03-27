Resul Dizdar'ın ailesi trafik kazası geçirdi
Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden olan Resul Dizdar'ın ailes, dün akşam Arhavi-Hopa karayolunda motosikletleriyle Hopa istikametine seyrederken kaza geçirdi.
Kaza, dün akşam saat 20.00 sularında Arhavi-Hopa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletleriyle Arhavi ilçesinden Hopa istikametine doğru seyreden Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar, yola düşen kaya parçasını fark edemediler ve kaya parçasına çarpmaları sonucunda motosiklet hâkimiyetini kaybedip yola savruldular.
Kazada motosiklet sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hafif yaralanan Osman Dindar Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Meliha Dindar ise Rize Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ünül sanatçı anne ve babasının sağlığı ile yakından ilgilenmek için memleketine geldiği öğrenildi.
TRT
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