Facebook Twitter Rss

Reuters'tan 'Türkiye' iddiası!

Reuters'tan 'Türkiye' iddiası!.15360
  • Giriş : 20.04.2017 / 20:29:00

Reuters haber ajansı, saldırının failine Türkiye'den para aktarıldığını kaydetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


St Petersburg'daki saldırıda 14 kişi ölmüştü.  

Soruşturma komisyonu, RIA haber ajansında yer alan habere göre bombalı saldırıyı planladığından şüphelenilen kişinin kardeşi Akram Azimov, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Akbarzhon Jalilov'a Türkiye'den para aktardı.

Deniz Baykal'a göre maç bitmedi

Kadir Topbaş ilan etti: Bu son dönemim

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İşte Paris saldırganının kimliği!

İşte Paris saldırganının kimliği!

Paris'ta saldırı düzenleyen kişinin kimliği belli oldu. DAEŞ'li terörist bakın kim?

O ülkede korkunç kaza: 17 çocuk öldü

O ülkede korkunç kaza: 17 çocuk öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda feci bir kaza yaşandı.

 

Esad: ABD vurmak için bahane aradı

Esad: ABD vurmak için bahane aradı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İdlib saldırısı ile ilgili konuştu.

Fransa'da saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'da saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa Şanzelize Caddesinde polise kalaşnikoflu saldırı düzenlendi.

 

İngiltere'den Meral Akşener'e destek!

İngiltere'den Meral Akşener'e destek!

İngiltere, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'e destek oldu.

Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya