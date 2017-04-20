Reuters'tan 'Türkiye' iddiası!
St Petersburg'daki saldırıda 14 kişi ölmüştü.
Soruşturma komisyonu, RIA haber ajansında yer alan habere göre bombalı saldırıyı planladığından şüphelenilen kişinin kardeşi Akram Azimov, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Akbarzhon Jalilov'a Türkiye'den para aktardı.
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