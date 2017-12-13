Reza Zarrab'ın eski şirketine borsada durdurma
Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delmek suçundan yargılanan Reza Zarrab'ın eski yönetim kurulu üyesi olduğu Hayyam Döviz'in Borsa'daki faaliyetleri durduruldu.
İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Reza Zarrab'ın eski Yönetim Kurulu üyesi olduğu Hayyam Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş. 'nin Borsa İstanbul'daki faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı'nca durduruldu.
Marmara Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş. için de faaliyet durdurma kararı alındı.
Borsa Istanbul'dan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Hazine Müsteşarlığının yazıları ile, faaliyetlerine kesintisiz bir yıl süre ile ara verdiklerinin anlaşılması nedeniyle Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Hayyam Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş. (Üye kodu:WBS) ve Marmara Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.'nin (Üye kodu:WBK) faaliyet izinlerinin iptal edildiği bildirilmiş olup, anılan aracı kuruluşların Borsamızdaki faaliyetleri 12/12/2017 tarihi itibarıyla durdurulmuştur."
İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında Yönetim Kurulu Başkanı'nın Emin Hayyam gözüktüğü Hayyam Döviz'in ilk ismi Durak Döviz'di. 6 Mayıs 1997’de kurulan Durak Döviz’di ve yönetim kurulunda Reza Zarrab da vardı.
7 Kasım 2012’de Durak Döviz’in ismi Duru Döviz ve Kıymetli Madenler olarak değiştirildi. Haziran 2014'de genel kurulu yapılan Duru Döviz'in ismi ise 26 Haziran'da resmi olarak Hayyam Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş. olarak değişti.
TÜRKİYE
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