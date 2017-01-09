Ribat, gençlerin yardımlarını Halep'e gönderecek
Etkinlikleriyle adından söz ettiren Mehmet Karaciğanlar Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin düzenlediği sosyal sorumluluk ve paylaşımcılık projesi büyük ilgi gördü. Öğrenciler, Halep için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan para ve ayni yardımları Halep'e iletmek üzere Ribat Eğitim Vakfı'na teslim ettiler.
Okul Müdürü Mustafa İlik, Okul Aile Birliği Başkanı Musa Göksu, öğretmenler Adem Kargülü, Ali Koç ve öğrenciler Ribat Aşevi'ne giderek toplanan parayı Aşevi Müdür Abdullah Çay'a teslim ettiler.
Okul Müdürü, Mustafa İlik, Okulumuzda başlattığımız kampanya büyük ilgi gördü. Toplanan para ve kıyafetleri de sizin aracılığınızla Halep'e göndermek istedik. Şu anda orada kış günü ve ümmet bilincinin yanında öğrencilere paylaşmayı da öğretelim istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Ribat Aşevi Müdürü Abdullah Çay ise "bilindiği üzere orada bir savaş yaşanıyor ve ümmetin bir halkası olarak biz Halep'i hiç unutmadık, unutmayacağız. Bu konuda Ribat olarak aracı olmaya devam edeceğiz. Ben bu kampanyayı düzenleyerek bilinci oluşturan, başta okul müdürümüz olmak üzere Okul Aile Birliği Başkanı, öğretmenler ve öğrencileri tebrik ediyorum. İnşallah bu yardımlar yerine ulaştırılacaktır.” diye konuştu.
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