Ribat İzmir Şubesi yeni binasına taşındı
Konya'da binlerce yoksul ve yetime günlük sıcak yemek veren Ribat Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ve 2007 yılından bu yana İzmir’de binlerce ihtiyaç sahibine yemek götüren İnsan Eğitim Kültür Yardımlaşma ve İzmir Gıda Bankası Derneği İNSAN-DER Aşevi, Bornova Işıkkent’teki yeni yerine taşındı.
"BİR TAS SICAK ÇORBA İSLAM'LA TANIŞTIRABİLİR"
Açılışta bir konuşma yapan Ribat Eğitim Vakfı Onursal Başkanı Abdullah Büyük, "Yeryüzü müslüman için bir dershanedir. Bu dershaneden milyonlarca insan geldi, geçti. Biz de 2016'da yılında sorumluluğu yaşayan insanlar olarak Allah'ın bize lütfetmiş olduğu beden ve gönül nimetini insanlık için kullanmak, harcamak ve faal hale getirmek zorundayız. Düşünün, Sudan'a gittiğimiz zaman, "beyaz insan sömürü düzeninin temsilcisidir" anlayışını yıktık. Orada 34 okulun müdürüyle görüşerek 6000 öğrenciye aşevi açtık. Bu aşevi faaliyeti yüzlerce öğretmenin idarecinin dikkatini çekti ve Cumhurbaşkanı Ömer Beşir Bey bizlere destek verdi. İnanıyoruz ki; İnsan Der'in bir öğrenciye vereceği bir tas sıcak çorba onu etkileyecektir. O çocuk da ileride bir kaymakam ya da vali olduğunda, kalbinden merhametini kaybetmeyecektir. İnsanların dinle tanışmasına ve İslam'ı seçmesine vesile olacaktır. Şu anda açılışa gelen kardeşlerimiz de müminlerden bir taifedir. Allah birinizi bin eylesin" şeklinde konuştu.
İnsan-Der Başkanı İhsan Canik ise "Açılışını 2007'de mütevazi şekilde yaptığımız aşevimiz bugün 9. yılını doldurdu. Bugün 1500 kişiye varan potansiyele ulaştı. Bizleri 9 yıldır ayakta tutan iş adamları ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan belediyeler ve sosyal yardımlaşma vakfı gibi resmi kurumların dışında, sivil insiyatifle hizmet veren aşevinin açılışında Ribat Eğitim Vakfı Onursal Başkanı Abdullah Büyük Hocaefendi, İnsan-Der Başkanı İhsan Canik, İSTOK (İzmir Sivil Toplum Kuruluşları) Dönem Başkanı Av. Halit Çelik, İzmir Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu, Bornova Müftüsü Mesut Harmancı, Bornova belediye başkan vekili, iş adamları, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.
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