Ricarda Quaresma sosyal medyada coşturdu!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah beyazlı taraftarları coşturacak bir paylaşım yaptı. Quaresma, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla taraftara şampiyonluk mesajı verdi.
Geçen seneki şampiyonluk kutlamalarından bir fotoğrafı paylaşan Quaresma, altına da, "Her şeye rağmen, Beşiktaş'a karşı herkese inat bu partiyi tekrar yaşayalım" yazdı.
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