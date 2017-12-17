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Ricardo Quaresma, milli takımı bırakıyor!

Ricardo Quaresma, milli takımı bırakıyor!.27354
  • Giriş : 17.12.2017 / 09:19:00

Ricardo Quaresma, Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nın ardından Portekiz Milli Takımı’na veda edecek.

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Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, gelecek yaz ayında Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nın ardından Portekiz Milli Takımı’na veda etme kararı aldı.

34 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz’le 66 karşılaşmaya çıkıp 9 gol atmıştı. Q7, ülkesiyle geçen sezon Avrupa Futbol Şampiyonası’nda kupaya uzanmıştı.  Kaynak: Quaresma bırakıyor! 

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