Ricardo Quaresma, milli takımı bırakıyor!
Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, gelecek yaz ayında Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nın ardından Portekiz Milli Takımı’na veda etme kararı aldı.
34 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz’le 66 karşılaşmaya çıkıp 9 gol atmıştı. Q7, ülkesiyle geçen sezon Avrupa Futbol Şampiyonası’nda kupaya uzanmıştı. Kaynak: Quaresma bırakıyor!
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