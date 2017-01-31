Ricardo Quaresma sözleşme imzalıyor
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'Quaresma bize gelmek istedi' açıklaması sonrası Beşiktaş harekete geçti. Ünlü futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.
Öte yandan başkan Fikret Orman’ın da katılacağı yeni transferlerin yer alacağı imza töreni saat 15.30’da Vodafone Arena’da gerçekleştirecek.
Başkan Orman’ın burada yapacağı açıklamalarla gündemi sarsması beklenirken özellikle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın demeçlerine vereceği yanıt merakla bekleniyor.
HTSPOR
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