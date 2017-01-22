Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır yönetemiyor
Kardemir Karabükspor ile mücadele eden Galatasaray maçında görev yapan Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar tartışma konusu oldu.
NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kardemir Karabükspor - Galatasaray maçı değerlendirirken tartışmalı pozisyonlar için net ifadeler kullandı.
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;
"Seleznyov çok gergin bir oyuncu. Sarı kartı var atılabilir. İki takımda da eksikler var. Galatasaray takımında güven var, Osmanlı deplasmanı geçti, Karabük’ü de geçerse önemli bir aday olacak. Savunma arkasına atılan ilk topla golü buldu Galatasaray. Dany, Podolski ve Bruma’ya karşı ilk yarıda üstünlük sağladı ama Selçuk ve Burak ikilisinin bir tipik golünü bu kez Selcuk, Yasin ikilisi gerçekleştirdi.
Adana’da Medipol Başakşehir-Adana maçında Hüseyin Göçek’in verdiği golün etkisiyle, bugün Cüneyt Çakır, Yasin’e pozisyonu sordu. Yılların futbolun içindeki bir adamı olarak Yasin’in golü temiz, omuzuyla aldı topu. Cüneyt Çakır, Yasin’in pozisyonunda kaldı ve penaltıyı öyle verdi. Ucuz penaltı verdi.
Karar doğru değil. 0-0 gitseydi, o penaltıyı vermezdi. Etki altında kalmamalı Çakır gibi bir isim. Yasin’e de ilk golü sormaması lazımdı. Çekip gitmeliydi. Seleznyov kendini abartılı attı penaltı pozisyonunda. İkinci sarıdan atılırdı. Verilmez o penaltı.
Güntekin Onay da, Rıdvan Dilmen gibi Yasin Öztekin'in attığı golün nizami olduğu ve Cüneyt Çakır'ın Kardemir Karabükspor lehine verdiği penatının ağır bir karar olduğunu belirtti.
Maçın ikinci yarısını değerlendiren Dilmen;
"Karabük’ün kazanması normal Galatasaray’ın eksikleri var, Sneijder gibi bir yaratıcı oyuncusu eksik. Galatasaray kazandığı maçları bundan farklı oynamadı. Kadıköy’e gidiyor, teslimiyeti var, Karabük’e gidiyor direnci yok. Taraftarı da mutsuz. Taraftar futbola gelir. Fenerbahçe’de taraftar gitmiyor oyun kötü diye. Basketbolda 15 bin kişi var.
Galatasaray geçen senenin başlarında 50 bin kişi ile oynuyordu. Muslera 5 üzerinde 2, Carole 1, De Jong 2, Selçuk 1, Yasin 2, Podolski 1, Bruma 1’i bile zor veririm.
Öyle bir teknik direktörün var ki sabah akşam gol yiyorsun kafayla. Yedikleri golün yarısından fazlası kafayla. Sen buna da bir çözüm bulmuyorsan… Karabük atıyor, Webo atıyor… Zaafın aynı, uzun stoperin yok, uzun bekin yok. Böylesine bir tablo normal. Karabük bu ligde sevimli bir takım. Antrenörü yakışıklı filan, hırslı… Teknik direktörü
sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Galatasaray nereden çıktı bu maç diyor."
CÜNEYT ÇAKIR YORUMU
"Cüneyt Çakır da maç yönetmiyor maalesef. Maçı idare etmeye başladı. Maç yönetilir idare edilmez. Skora göre davranıyor olmaz böyle bir şey,. Hakan’ı geç atıyor. Karabüklü oyuncu dirsek atıyor vermiyor. Yasin’e kararı soruyor.Yasin'in pozisyonunu oyuncuya soruyorsun. O zaman profesyonel hakemsin, paranın birazını Yasin'e ver. Yasin düzgün çocuk elle almış olsa söylerdi. Doğru karar verdi aslında. O kaldı kafada. 0-0 gitseydi maç vermezdi. Karabüksporlu oyuncular çok itiraz edince o pozisyon kafasında kaldı."
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