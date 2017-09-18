Rıdvan Dilmen: 2 ay daha forma beklesin
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını sonrası yaptığı açıklamada Mehmet Ekici'nin durumu değerlendirdi ve 2 ay daha forma beklemesi gerektiğini belirtti.
Dilmen değerlendirmeleri şu şekilde:
Fenerbahçe, geriye dönme yolunda önemli bir adım attı. Gelecek hafta camia için var olma gibi bir maç olacak. Aykut Kocaman, genelde çok temkinli, sabırlı bir teknik adamdır. Açıkçası sezon başından beri ısrarla sabırdan bahsetti. Geçen hafta trenin kaçmasından kuşkulanmıştı. Ekim aylarında falan takımın daha iyi olacağını düşünüyor. Fenerbahçe 2 farklı öne geçemiyordu. Bugün öne geçti. Acaba Aykut Kocaman, 3-1’den sonraki Fenerbahçe’yi mi istiyor? Oyunu hükmeden, topa sahip olan bir takıma bayılır Aykut Kocaman… Kocaman, 3-1’den sonra istediğim bu demiş olabilir.
Futbolculuk zor bir iş. Çok uzun süre oynamadığınız zaman sıkıntı yaşarsınız. Mehmet Ekici neredeyse ruhunu veriyordu. 45 dakikada bitti. 1 devreyi bile bitiremedi. Yine 3 haftadır oynamayan Alper’i oyuna almak zorunda kaldı.Böyle bir dezavantaj yakaladı. Bu galibiyet önemli bir galibiyet. Alanyaspor ofansif bir takım. Fenerbahçe konsantrasyonu yüksek. 5 maçla maça çıkmak kolay değil. Ezeli rakibin Galatasaray 1 gün önce puan farkını artırmış. Bu açıdan kolay değil.
Valbuena’yı hemen hemen sahanın her yerinde gördük. Janssen, penaltıyı yarattı. Hat-trick yapabilir miydi, yapabilirdi. Kameni de oynadı. Hasan Ali’nin ofsaytı bozduğu bir pozisyonu vardı. Bugün sahanın en iyi oyuncusu Valbuena. Valbuena, atıyor, attırıyor ve oyununun içinde var. Gomis nasıl gol atmayı seviyorsa, Valbuena da öyle. Valbuena, sabaha kadar oynar. Küçük çocuğun heyecanı var. Takımı itiyor. Janssen de iyi takipçilik yaptı. Isla’nın da devam ettiği bir koşu var.Tartışılan ilk yarıda bir tane pozisyon var.
Penaltı pozisyonunu dakikalarca izledim. Çünkü maçın kırılma anı. Janssen topa dürttükten sonra ayağını koyuyor. Her şeye rağmen topu geçiremedi. Fenerbahçe 3-1’den sonra oynamaya başladı. İhtiyacı olan, kolay bir galibiyet elde etti. 0-0 giden bir oyunda kazanmak isteyen bir Fenerbahçe vardı. 1-0’dan sonra takımın tamamına yakını geriye yaslandı. Puan ve skora karşı oynayan bir Fenerbahçe vardı. Valbuena da sazı eline aldı. Valbuena, Giuliano’dan iki kat daha önde. Ama yarın bir Beşiktaş maçı size sert gelebilir. Adriano da çıkar, Caner de çıkar. O detayları Kocaman zaten değerlendiriyor. 3-1’den sonra takım rahatladı.
Mehmet Ekici, en az 2 ay daha 11’de forma beklemesin. Herkes Mehmet Ekici’yi görmek istiyor. Ama Düzce’deki oyun yetmiyor. Fenerbahçe geri döndü diyemem. Ama dönme konusunda bir adım attı diyebiliriz. Medyamız, Futbol camiamız skora göre konuşabilir. En tehlikeli şeydir. Şenol Güneş mesela farklı kazandıkları maçtan sonra bile eksiklerimiz var diyor, bardağın boş tarafına da bakmaya çalışıyor. Taraftar ve Kocaman, zirveden 4 puan gerideyse bu işin içinde olduğunu görür. Böyle maçları yakalama şansları da olacak. Daha geçen hafta uçaktan inen bir oyuncu maça çıktı. Kocaman, Soldado’ya sen henüz yeterli durumda değilsin diyor demek ki.
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