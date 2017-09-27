Rıdvan Dilmen: Beşiktaş genç bir takım değil
Olaylı Fenerbahçe maçı sonrası morallerin bozulduğu Beşiktaş'ta dün alınan galibiyet ilaç gibi geldi. Maç sonrası ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen takımın durumunu değerlendirdi.
"Şahane bir skor ve akıllı bir oyun. Bu maç Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiminden itibaren kazanıldı. Medyanın büyük gazına rağmen Beşiktaş, Fenerbahçe maçını yaşamadı. Bence maç orada kazanıldı. Rakip hepimiz için kapalı bir kutu. Kim ne dersin. Beşiktaş, mental anlamda doğru hazırlanmış. Allah'tan Beşiktaş camiası o maçla yaşamadı ve bu maçla yaşadılar. İlk yarı muazzam oynayıp, ikinci yarıda da doğru oynayıp kazandı."
"Kredisi olan bir Beşiktaş olacak"
"Bundan sonra bol kredisi olan bir Beşiktaş olacak. Oyuncunun şu şekilde koşmasının sebebi taraftardır. Augustin'i dünyanın büyük takımlarından birinde görebiliriz. Gruptan çıkma şansı çok ama çok fazlalaştı. Bu yüzden Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş'a maçı kazandıran goller değil Tosic'in gol pozisyonunun ardından yaptığı koşu."
"Oğuzhan bence Avrupa'nın önemli oyuncularından..."
"Görünmeyen kahramanlar vardır. Talisca'dan Quaresma'dan verim alabilmek için geride oynadı. Oğuzhan bence Avrupa'nın önemli oyuncularından bir tanesi. Ekim ayında daha da formda olacaktır."
"Beşiktaş'ın farkı zaten..."
"Fizik olarak iyi durumdayken Beşiktaş önde pres yapabilir. İkinci yarı bol bol şut yedi. Bu da S.O.S. Savunma yaptığı her an pozisyon veriyor. Beşiktaş'ın farkı zaten 4 forvet ile oynaması. Caner ve Oğuzhan da var, 6 tane forvet var. Babel'den top kazanmasını beklemeyin. Beşiktaş, bugün sakinlik ve coşkuyu birlikte kullandı."
İlk yarı değerlendirmesi şu şekilde:
"Beşiktaş genç bir takım değil"
"Leipzig'i Başakşehir gibi görüyorum ben. Sanki üst düzey bir pilot takımı gibi. Sonuçta Bundesliga sert bir lig ve topun oyunda kaldığı bir lig. Beşiktaş hızlı oynayan bir takım. Bugün de Talisca geri dönerse, Beşiktaş kontra atak yemez. Geri dönmezse Oğuzhan ile kartlık sıkıntı yaşarlar. Gerçekten bu seviyeler zor. İnşallah Beşiktaş'ın fiziği buraya yeter. Geçen sene Başakşehir ile ligde gittiler ama bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe de girdi. Beşiktaş genç bir takım değil. Adriano patladı mesela. Ligimizde de yaş ortalaması çok yükseldi."
"Muhtemelen devre arasında..."
"Beşiktaş aslında transfer dönemini enteresan geçirdi. Medyadan izlediğimize göre; Fikret Orman ile Şenol Güneş'in düşünceleri farklıydı. Gökhan Gönül'ün sezon performansı yok ve üzerine Beck satıldı. Muhtemelen devre arasında bir bek ihtiyacı var sanki. Atiba hem yaş yüzünden hem de başkasının defosunu kapatmak yüzünden düştü. Lens, hedefsiz bir oyuncu belli. Sunderland küme düştü gönderdi. Quaresma, saatli bomba gibi. Bu yüzden takıma tehlike oluyor. Şenol Hoca'nın yüz ifadesinden zaten bunu görebiliyoruz."
"Negredo'nun artık 11 başlaması gerekiyor"
"Trabzonspor maçında kesin olarak Negredo başlayacağını düşünüyorum. Bence Babel, Cenk sağda ve Negredo olacaktır. Negredo'nun artık 11 başlaması gerekiyor."
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