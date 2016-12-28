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Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın transferini açıkladı

Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın transferini açıkladı.21537
  • Giriş : 28.12.2016 / 10:40:00

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yapacağı yeni transfer hakkında konuştu.

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Kara Kartal ile ara transfer dönemi öncesi anlaşma imzalayan Ryan Babel hakkında ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den açıklama geldi.

Dilmen, Babel'in tam Beşiktaş'ın aradığı oyuncu olduğunu söyledi ve tecrübeli futbolcuyu çok beğendiğini sözlerine ekledi.

Babel için övgü dolu sözler kullanan Dilmen, "Müthiş bir transfer. Ben çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın tam aradığı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş, kanatlarda oynayan Olcay ve Kerim Frei'dan bu sezon yeterince verim alamadı. Babel transferi bu açıdan önemli..." şeklinde konuştu.

Dilmen, son günlerde adı Beşiktaş ile geçen Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o transferini kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay'a sorduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hocayla konuştum. Antalyaspor, Eto'o'ya karşılık Necip Uysal ve Kerim Frei istemiş. Beşiktaş, Necip'i vermek istememiş. Kerim de Antalya'ya gitmek istememiş. Dolayısıyla Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi şimdilik gözükmüyor. Trabzonspor da Eto'o istiyor."

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