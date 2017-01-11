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Rıdvan Dilmen: Çare Recep Tayyip Erdoğan

Rıdvan Dilmen: Çare Recep Tayyip Erdoğan.13670
  • Giriş : 11.01.2017 / 17:36:00

Rıdvan Dilmen, futbol camiasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Ünlü Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, kulüplerin mali yapısı ile ilgili tek çarenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Dilmen, Tayyip Bey'i çok severim. Türk futbolu ve Türkiye için büyük şans. Adres Erdoğan' dedi...

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