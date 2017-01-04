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Rıdvan Dilmen'den G.Saray'a şok sözler

Rıdvan Dilmen'den G.Saray'a şok sözler.13670
  • Giriş : 04.01.2017 / 10:24:00

Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

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Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, genç futbolcu Yasin Öztekin üzerinden Galatasaray Kulübü'ne eleştiri yağdırdı.

Rıdvan Dilmen, kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin için 'ahlaksızlık yapmadıysa kadro dışı kalmasında kulübü tuhaf bulurum' ifadesini kullandı.

İşte Dilmen'in Yasin Öztekin sözleri:


"Şampiyonluk yarışında olan bir takımın kadro boşaltmasını doğru bulmuyorum. Geçen hat-trick yapan Yasin Öztekin ahlaksızlık yapmadıysa, kadro dışı kalmasında tuhaflığı kulüpte ararım. Yasin'in yaptığı nedir? Ahlaksızlık yapmamıştır. Takımın en çok gol atan 1. oyuncusudur.

'DOĞRU BULMUYORUM'

Bir takım gerekçeler sunarak oyuncuyu taraftarın önüne atmamak lazım. Geçen gün hat-trick yapan Yasin Öztekin ahlaksızlık yapmadıysa, kadro dışı kalmasında tuhaflığı kulüpte ararım. Şampiyonluk yarışında olan bir takımın kadro boşaltmasını doğru bulmuyorum."

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