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Rıdvan Dilmen'den Pepe için flaş yorum

Rıdvan Dilmen'den Pepe için flaş yorum.13670
  • Giriş : 05.07.2017 / 08:22:00

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Pepe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe ile ilgili değerlendirme yaptı ve en önemli olayın Real Madrid gibi bir takımda oynadıktan sonra siyah-beyazlılara gelmesi olarak gösterdi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Pepe transferi hakkında NTV Spor'da değerlendirmelerde bulundu.

Geniş alanda tecrübesi olan, belki çok süratli değil ama bu tür tecrübesi ile geniş alanda oynamayı bilen bir stoper. Zaten arkada beklerken bir problemi yok. Yüksek toplarda iyi. Yakın oynayan bir oyuncu.

En önemli olayı da Real Madrid gibi 10 yıldır hep ligin zirvesinde oynayan ve maçın 90 dakikasının büyük bir bölümünü rakip yarı alanda oynayan bir takımdan, maçın büyük bir bölümünü rakip sahada oynayan Beşiktaş'a gelmesi. Teknik olarak bunu söyleyebilirim.

Ben çok farklı bir Şenol Güneş ve Beşiktaş beklemiyorum açıkçası. Adriano'da Beşiktaş'a cuk diye oturdu. O da hücum yapan bir takım olan Barcelona'dan geldi.

Oyuncuları şöyle değerlendirmek lazım. Fenerbahçe'nin oyun kültürüne baktığımız zaman toplu halde savunma yapan ve kendi yarı alanında bekleyen bir takım.

Bu tip bir oyuncuyu Beşiktaş'a aldığınız zaman, örnek olarak Kjaer'i Beşiktaş'a alırsanız zorlanabilirsiniz. Sürekli kontra atak tehlikesi yaşayan bir takımdan geldi Pepe. Sürekli kontra atak yaşayabilecek bir Beşiktaş'a geldi. Bu yüzden doğru bir transfer.

Çok savunma yapan, 3'lü oynayan Juventus gibi bir takımdan gelse zorlanabilir. Ama hem Pepe'nin tecrübesi hem de 2-3 gün önce maçtan çıkmış sağlıklı bir oyuncu alıyorsunuz.

Sertlik olarak da Türkiye'ye geldiğiniz zaman Real Madrid ve Barcelona, hakemeler tarafından İspanya Ligi'nde kararlar ile tolere edilen bir takım. Türkiye'de ise Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş'ta oynamak savunma oyuncuları için Anadolu kulüplerinde oynamak daha avantajlı bir durum

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