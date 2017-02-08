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Rıdvan Dilmen'den referandum açıklaması

Rıdvan Dilmen'den referandum açıklaması.13670
  • Giriş : 08.02.2017 / 09:50:00

Rıdvan Dilmen, referandum ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.

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Sosyal medyadan referandum için başlattığı 'Evet' kampanyasına gelen eleştiriler üzerine ünlü Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den açıklama geldi.

Evet kampanyası için 5 arkadaşımı aradım. 4'ü kabul etti. 1 arkadaşım ben katılmayayım dedi. Saygı duydum. Ben kimseyi zorla evet kampanyasına sokmam. Önceden arayıp sordum. Bir arkadaşım katılmak istemedi diyorum.

'HEM ATATÜRK'Ü, HEM CUMHURBAŞKANIMIZI SEVEMEZ MİYİM'

Benim babam İşçi Partiliydi. Ben çocukken bildiri dağıtıyordum. Bir sosyal demokratın Cumhurbaşkanımızı sevme hakkı yok mu? Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Hem Atatürk'ü, hem Cumhurbaşkanımızı sevemez miyim? Ben Nazım Hikmet'i çok seviyorum. Bütün şiirlerini seviyorum. Sevemez miyim?

Cumhurbaşkanımız beni hangi dertten kurtarmış? Hangi işe sokmuş? Ben nasıl nemalanmışım. Hadi belgeleriyle kanıtlayın. Referandum konusundan sonra unutulan şeytan lakabı birden hortladı.

'ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEYE HESAP VERMEM'

Ben kimsenin adamı olmadım. Allah'tan başka da kimseye hesap vermem.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN EVET'

Bu sözlerimi kesmeyeceksiniz değil mi? 'Güçlü bir Türkiye için evet diyorum.

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