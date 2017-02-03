Rıdvan Dilmen'den 'Şeytan' itirafı geldi
Ünlü Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Futbol oynadığı dönemler kendisine takılan 'şeytan' lakabı hakkında konuştu. Dilmen, süratli bir oyuncu olması nedeniyle kendisine konulan lakabı sevmediğini söyledi.
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, beINSports’ta katıldığı ‘Soyunma Odası’ programında son günlerde yeniden gündeme gelen lakabı 'şeytan'ı sevmediğini söyledi. Referandum kampanyasında 'evet' zincirini başlatan Dilmen'e lakabı nedeniyle 'Şeytana uyma 'hayır' de' sloganıyla 'hayır' kampanyası yapılıyordu.
Dilmen, futbolculuk yıllarında ön libero mevkisinde görev yapan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim‘in lakabının ‘Samantha‘ olduğunu açıkladıktan sonra şunları söyledi:
"Fatih Terim'in lakabı Samantha idi. Tatlı cadı demektir. Fatih Hoca futbolcuyken libero oynardı. Çizgiden çok top çıkarırdı. Lakabı o yüzden verilmiştir. Benim lakabım şeytan ise oyun zekamdan dolayı koyulmuş. Hem süratim, hem oyun zekamdan dolayı verilmiş. Ancak lakabımı sevmiyorum ben."
DİĞER HABERLER
Arda Turan 'kariyer merkezi' açıyor!
Arda Turan, Türkiye'nin ilk 'sporcu kariyer yönetimi' ajansını açıyor.
Hakan Çalhanoğlu 4 ay futboldan men edildi
Bayer Leverkusen'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, 4 ay futboldan men edildi.
Volkan Demirel: Kendimi beğenmiyorum
Fenerbahçeli Volkan Demirel, son dönem oynadığı futbolu eleştirdi.
Nazifoğlu'ndan Orman'a: Ortamı germesin
Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu, Fikret Orman'a yanıt verdi.
İşte en iyi hakemler açıklandı! Çakır kaçıncı?
Dünyanın en iyi hakemleri IFFHS tarafından açıklandı. İşte sonuçlar.