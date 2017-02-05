Rıdvan Dilmen: En zayıf takım Galatasaray
Ünlü Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün gece Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Galatasaray ile Medipol Başakşehir maçını yorumladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını yorumlayan Dilmen, "Galatasaray, Sneijder şanssızlığı dışında tam kadro sahaya çıktı. Başakşehir'in 5 tane ilk 11'den oyuncu oynatmaması bana enteresan geldi. Galatasaray, ilk 7-8 dakika iyi oynadı ama klasik bir savunma arkasına atılan gol yedi. İlk gol biraz ofsayt gibi, Emre'nin vurma varsa kırmızı kart ama bakmak lazım." dedi.
Rıdvan Dilmen, maç sonu açıklamalarında ise Galatasaray’ı ve hakemleri eleştiri yağmuruna tuttu.
Maçın sonucunun sürpriz olmadığını belirten Rıdvan Dilmen ‘’Maçın sonucu sürpriz değildi.Maçtan önce iki takımı kıyasladığımızda Başakşehir daha üstün geliyordu zaten.Galatasaray top rakipteyken ligin en zayıf takımı.’’dedi.
‘’AT SAHİBİNE GÖRE KİŞNER’’
Galatasaray teknik direktörü Riekerink’i eleştiren Dilmen ‘’Koskoca Galatasaray teknik direktörü Podolski inşallah gitmez diyor.Net bi bilgi sahibi değil.Böyle bir şey olabilir mi ? İki takımın teknik direktörlerini değiştirin ligde Galatasaray, Başakşehir’in 5 puan önünde olur.Galatasaray’ın sezon başından beri kafa topu zaafı var.Kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, bir gidip geliyor.’’ dedi.
‘’HAKEMLER KORKAK’’
Başakşehir-Galatasaray maçının hakemlerinin sonucu etkilediğini belirten Rıdvan Dilmen ‘’Mete Kalkavan ve yardımcıları skora direkt etki etti.Zaten Türkiye’deki hakemlerde bir tuhaflık var.Maçı yönetmiyorlar, idare ediyorlar.Yönetmek farklı idare etmek farklı.Hakemler korkak, çok korkuyorlar.Bakıyorlar diğer hakemlere hatalı bir maç çıkarınca 3-4 hafta maç yönetemediklerini görüyorlar.Bir kulüp açıklama yapıyor x hakemi istemiyoruz diye.Bakıyorsun x hakem o takımın maçına bir daha verilmiyor.Böyle bir şey olabilir mi ?’’ dedi.
‘’8 SENE ÖNCE OLSA ADEBAYOR TÜRKİYE’YE GELMEZDİ’’
Adebayor’un çok önemli bir marka olduğunu söyleyen Dilmen, ‘’Adebayor çok önemli bir marka.Maça sonradan girmesine rağmen takımın ağabeyi gibi oynadı.Fizik gücü şuan iyi olmadığı için Türkiye’ye geldi.8 sene önce Adebayor’u alamazdın’’ dedi ve Rıdvan Dilmen, Beşiktaş’ın da Adebayor’u çok istediğini, Adebayor’un son anda Başakşehir’e imza attığını sözlerine ekledi.
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