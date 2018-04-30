Facebook Twitter Rss

Rıdvan Dilmen: G.Saray Jaws gibi, ısırıyor

Rıdvan Dilmen: G.Saray Jaws gibi, ısırıyor.21537
  • Giriş : 30.04.2018 / 09:50:00

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın durumunu değerlendirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası açıklama yapan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızı ekibin baskılı oyununan dikkat çekerek 'Galatasaray Jaws gibi, ısırıyor' ifadesini kullandı.

Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray, evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşmayı Galatasaray, Fernando ve Garry Rodrigues'in golleriyle 2-0 kazanırken, şampiyonluk yolunda altın değerindeki 3 puanın sahibi oldu.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen'in ilk yarı açıklamaları:

"Mariano çok formdaydı ve erken sakatlandı. Beşiktaş açısından baktığımız zaman, 0-0 giden veya gerideyken ihtiyacı olan santrforu çıktı. Maçın ikinci yarısında yüklenecekler ama orada daha hedef santrfor gerekli. Biraz kontratak takımına döndü."

"Galatasaray, kendi evinde ligin en coşkulu oynayan takımı."

"Beşiktaş, Galatasaray'a karşı oyununu kabul ettiremiyor, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde maçlarında bile bu sezon böyle şeyler görmedik. İlk yarının en kötü oyuncusu tartışmasız Pepe. Gomis'le eşleştiğin zaman ona kafa topu vermemen lazım."

Dilmen'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Dursun Özbek'in giderayak yaptığı en büyük operasyon, Fatih Terim operasyonudur.

Galatasaray, Fatih Terim ile enerjisi yüksek bir takım. Beşiktaş maça iyi hazırlanmadı, hafta içindeki olaylardan dolayı mental olarak iyi hazırlanmadı.

Galatasaray sessiz sedasız müthiş konsantrasyon ile maça hazırlandı. Beşiktaş, hafta içi olaylarından dolayı maça iyi hazırlanamadı. Maçın başında da bunu hissettim.

Medel'i ayrı tutun. Gökhan yok, Talisca sertliğe dayanamadı, Quaresma'nın konsantrasyonu inanılmaz sıfır. Tavırlarından coşku problemi yaşadığını anlıyorsunuz.

Fernando 90+'da sarı kart gördü ama bana göre 5 kere görmeliydi

FANATİK

O köyler YPG'den alındı

YSK Başkanı'ndan kritik açıklama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray Başkanı trafik kazası geçirdi

Galatasaray Başkanı trafik kazası geçirdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, trafik kazası geçirdi.

Fikret Orman: Bu koltukta oturamam

Fikret Orman: Bu koltukta oturamam

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi kararı ile ilgili konuştu.

 

Everton taraftarından Cenk Tosun'a beste

Everton taraftarından Cenk Tosun'a beste

İngiltere Premier Lig'de dün oynanan mücadelede Huddersfield filelerini havalandıran eski Beşiktaşlı

Vagner Love yol ayrımında: Dönmek istiyorum

Vagner Love yol ayrımında: Dönmek istiyorum

Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, siyah beyazlılarla yollarını ayı

 

Fenerbahçe, deplasmandan 3 puan çıkardı

Fenerbahçe, deplasmandan 3 puan çıkardı

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın sakatlığı ekipte krize neden oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya