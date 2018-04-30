Rıdvan Dilmen: G.Saray Jaws gibi, ısırıyor
Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası açıklama yapan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızı ekibin baskılı oyununan dikkat çekerek 'Galatasaray Jaws gibi, ısırıyor' ifadesini kullandı.
Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray, evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşmayı Galatasaray, Fernando ve Garry Rodrigues'in golleriyle 2-0 kazanırken, şampiyonluk yolunda altın değerindeki 3 puanın sahibi oldu.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Dilmen'in ilk yarı açıklamaları:
"Mariano çok formdaydı ve erken sakatlandı. Beşiktaş açısından baktığımız zaman, 0-0 giden veya gerideyken ihtiyacı olan santrforu çıktı. Maçın ikinci yarısında yüklenecekler ama orada daha hedef santrfor gerekli. Biraz kontratak takımına döndü."
"Galatasaray, kendi evinde ligin en coşkulu oynayan takımı."
"Beşiktaş, Galatasaray'a karşı oyununu kabul ettiremiyor, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde maçlarında bile bu sezon böyle şeyler görmedik. İlk yarının en kötü oyuncusu tartışmasız Pepe. Gomis'le eşleştiğin zaman ona kafa topu vermemen lazım."
Dilmen'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:
Dursun Özbek'in giderayak yaptığı en büyük operasyon, Fatih Terim operasyonudur.
Galatasaray, Fatih Terim ile enerjisi yüksek bir takım. Beşiktaş maça iyi hazırlanmadı, hafta içindeki olaylardan dolayı mental olarak iyi hazırlanmadı.
Galatasaray sessiz sedasız müthiş konsantrasyon ile maça hazırlandı. Beşiktaş, hafta içi olaylarından dolayı maça iyi hazırlanamadı. Maçın başında da bunu hissettim.
Medel'i ayrı tutun. Gökhan yok, Talisca sertliğe dayanamadı, Quaresma'nın konsantrasyonu inanılmaz sıfır. Tavırlarından coşku problemi yaşadığını anlıyorsunuz.
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FANATİK
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