Rıdvan Dilmen: İnsanları manyak ettiler
Ünlü Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün akşam karşı karşıya gelen ve Fenerbahçe'nin 1-0 yendiği Medipol Başakşehir mücadelesi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;
"İki takım da mücadele etti. Hızlı maç oldu. Pozisyon azdı. Kısır maç oldu. 34 haftalık periyotta, 4 hafta söyleyebilirim şampiyonluğa oynayan takımlar için. Bazen mücadele ile kazanırsın, kritik maçlar vardır. Olmazsa, olmaz maçları vardır. Bu maç Fenerbahçe için öyleydi. Yenilseydi, kopardı yarıştan. Üstte kredisi olmayan tek takım Fenerbahçe’ydi, şimdi Galatasaray’da var. Başakşehir’in kredisi vardı ilk kez yenildi çünkü. Haftaya Fenerbahçe’nin Kayseri’de de bundan sonra da kaybetmemesi lazım. Bu telaş da yaratıyor. 500 milyon dolarlık bir lig var deniyor artı KDV’si de var. Demek ki yayın gelirleriyle Avrupa’nın 5. Ligi’yiz. Hiç bu ligi bilmeyen biri geliyor, bir tanesi 20 hafta yenilmemiş.
Bir tanesi de yıldızları olan bir sürü şampiyonluğu, kupası olan takım, bir tarafta da çok maç yöneten tecrübeli bir hakem var. Aranan maç bulunmuş. Bakıyoruz mücadele var, ama takımlar kötü, hakemler kötü. Bu nasıl lig diye anlatır. Ne biçim lig, nasıl para yapar bu lig” der bu tabloyu gören. Oyun kalitesi yok, bireysel kalite biraz. Bugün Lens’i hiç beğenmedim. Hiç zorlamadı. Şener ve Hasan Ali’yi çok beğendim. Bir de Josef. Lens’e uygun bir maçtı, geniş alan var ama kötüydü. Visca çıktı, Cengiz çıktı, Fenerbahçe’nin iki beki de sahadaydı. Topla giderken her an hata yapacak ya da sonuçlandıracak Alper var. Fernandao var ağır. O zaman Lens’in etkinliğine kalıyorsunuz. Bugün kötü oynayınca, savunmada pozisyon vermeyince işi bitirdiler.
Buna karşılık Başakşehir fazla pozisyon vermedi ama bu hafta pozisyon üretememeleri de düşündürücü. Fenerbahçe’nin maçı kazanması normal mi, Kadıköy’de normal. Bugün berbat bir maç oldu, berbat bir hakem de vardı. Kahvede bu maçı seyredenler de okey oynarken, kırmızı 12’li attım diyor ekrana bakmıyor ve bir şey kaybetmiyor. Dün Cüneyt Çakır, bugün Bülent Yıldırım'ın yönetimi... Twitter'da manyak ettiler artık insanları...
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