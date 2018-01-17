Rıdvan Dilmen kararını verdi: Kapatıyorum
Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesaplarını kapatma kararı aldığını belirtti. Dilmen, kararının gerekçesini açıklamadı.
Sosyal medyadan duyuru yapan Dilmen, "Tüm takipçilerime, Instagram hesabımı bugüne kadar takip ettikleri için teşekkür ederim. Bugün itibariyle hesabımı kapatıyorum. Hepinize sağlıklar, sevgiler, saygılar sunarım. Rıdvan Dilmenç" açıklamasını yaptı.
Dilmen, hesabını kapatma gerekçesini ise açıklamadı.
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