Rıdvan Dilmen: Lyon kırmızı kart görecek!
Ünlü futfol yorumcusu Rıdvan Dilmen, UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği ceza ile ilgili isyan bayrağını açan Şenol Güneş'i eleştirdi ve Lyon maçı ile ilgili tahminde bulundu.
Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın bugün UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 rövanşında Lyon'u konuk edeceği rövanş maçıyla ilgili TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in UEFA'nın verdiği ertelemeli men cezası hakkında yaptığı açıklamaların ortamı gerdiğini ifade eden Dilmen, "Şenol hocanın sakin olması gerekiyordu ama açıklamalarıyla ortamı gerdi. Tribün, UEFA'nın golünü çıkartır, buna gerek yok. Bunu açık söylüyorum, bu akşam Lyon'dan bir, iki kırmızı kart bekliyorum" dedi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Dursun Özbek: Balotelli ile ilgilenmiyoruz
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir televizyon kalanında son zamanlardaki iddialarla ilgili açıkla
Karabükspor ile Kasımpaşa yenişemedi: 0-0
Süper Lig'deki mücadelede Karabükspor ile Kasımpaşa yenişemedi.
Talisca'dan açıklama: Penaltılar piyango gibi
Beşiktaş-Lyon maçı sonrası Talisca'dan ilk değerlendirme geldi.
Beşiktaşlı Caner Erkin gözyaşlarını tutamadı
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, maç bitiminde gözyaşlarını tutamadı.
F.Bahçe'ye kötü haber! İdmana çıkmadı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi futbolseverleri heyecanlandırıyor.
Trabzon, Burak Yılmaz için harekete geçti!
Trabzonspor, uzun zamandır peşinde olduğu Burak Yılmaz için harekete geçti.