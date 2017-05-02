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Rıdvan Dilmen: Savcılığa gideceğim!

Rıdvan Dilmen: Savcılığa gideceğim!.21537
  • Giriş : 02.05.2017 / 16:56:00

Rıdvan Dilmen, kendisi için açılan pankarta tepki gösterdi.

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Ünlü Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı maçta taraftarların açtıkları pankartlara ateş püskürdü.

"Medipol Başakşehir tribününde Mehmet Demirkol ve benimle ilgili maç öncesi ve sonrası pankart açıldı. Bunun sorumlusu açanlar değil Göksel Bey (Göksel Gümüşdağ). Gerçi eski arkadaşıymışım, öyle dedi. Napalım öyle kalalım. Burada demeli ki 'Arkadaşlar bu pankart ne oluyor?' Ben gerçi şunu söyleyeyim arkadaşlara da, yarın savcılığa gideceğim o pankartla ilgili. Resimler var bende. Ben ve Mehmet Demirkol ile ilgili ahlaksızca, saygısızca astıkları pankartlarla ilgili savcılağa gerekli başvuruyu yapacağım.

Ben dostum. Beni sevmeyebilir dost da kalmayabilirsiniz. Hatırlarsanız, Göksel Bey ve Medipol Başakşehir ile ilgili kitap yazılmasını tavsiye etmiştim. O zaman iyi yorumcuyum da, Volkan Babacan yumruk attığı için 1 maç ceza az dediğimde kötü olduysam. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Cezalar siparişle veriliyor aynı şekilde de kaldırılıyor. Adamına göre kulübüne göre.

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