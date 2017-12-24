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Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş tacize uğramış

Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş tacize uğramış.14976
  • Giriş : 24.12.2017 / 09:09:00

Rıdvan Dilmen, teknik adam Şenol Güneş ile ilgili açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Dün Sivasspor ile karşı karşıya gelen ve mağlubiyet alan Beşiktaş'ta moraller bozuk. Konuya ilişkin açıklama yapan Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'in maç sonrası tacize uğradığını söyledi.

İşte Rıdvan Dilmen'in maç sonu açıklamaları:

Şenol Güneş'in, Negredo'yu teknik olarak değiştirdiğini asla düşünmüyorum. Maçın kırılma anı o. Saha dışı faktörler olma ihtimali yüksek.  Şenol Güneş, Negredo'yu teknik olarak dışarıya alma kararı verdiyse, skandal bir karar vermiştir. Türk futbolunu benden iyi bilen yok. Gözlemlerim var, söylüyorum, Şenol Güneş'i yedirmeyin, ye-dir-me-yin. Beşiktaşlılar Şenol Güneş'in malzeme yapılmasına müsaade etmesin. Beşiktaş'ta iş sanki, oyuncu ve teknik adam problemine doğru götürülüyor. Şenol hoca Kayseri'de hakikaten tacize uğramış, görüntüleri gördüm. Maçtan sonra Şenol hocanın ne yapalım diye enteresan bir cümlesi var. Hocanın kafasını karıştırmayın. Favori olan Bayern Münih, Beşiktaş'ı bir elerse, döner bakarlar, haydaaaa, Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsin. Beşiktaş gururumuz falan yalandır, Türk futbolu aynı çemberde dönmektedir. Beşiktaşlılar, bu tuzağın içerisine düşmeyin.

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