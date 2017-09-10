Rıdvan Dilmen: Taraftarlar küfür etmeye gelir
Ünlü Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe için çarpıcı açıklamalar yaptı.
Dilmen, “Fenerbahçe tribünü Beşiktaş maçında da tribünü doldurur. Ama ondan sonra seyirciyi bulamazsınız. Bulursanız da onlar küfür etmek için gelenler olur.” dedi.
Rıdvan Dilmen’in açıklamaları şu şekilde:
“Başakşehir’i bugün beğenmedim ama 3 tane attılar”
“2-2’den sonraki maça bakalım. Başakşehir daha iyi. Kerim Frei muazzam bir gol attı. Köşeye bırakmış. Volkan sola gitti, penaltı atar gibiydi. Volkan’ı da oraya gönderdi. İyi bir kadro, organize bir kulüp, iyi bir teknik direktör ve başkan… Başakşehir’i tebrik edelim. Başakşehir, organizasyonu iyi bir takım. Başakşehir’i bugün beğenmedim. Ama Fenerbahçe’ye 3 tane gol attılar. Fenerbahçe’nin 1 gol yediği maç yok. Resmi maçlarda hep gol yemiş. Herkesten 2 gol yiyorlar.”
“Aziz Yıldırım ‘Transferi mayısta bitireceğiz’ demişti”
“Aziz Yıldırım, mayıs ayında transferi bitireceğiz dedi. Neto, Soldado, Janssen ne zaman geldiler? Galatasaray daha erken bitirdi. Fenerbahçe’nin 5 puanı var. Taraftar, bir mermi daha kullandı ve maça geldi. Beşiktaş maçına da geleceklerdir. Puan farkı açılıyor. Neto ile Skrtel ilk kez oynuyor. Fenerbahçe bir de kendi karakterinin dışında bir format ile sahaya çıktı. Günümüz teknik direktörlerinin analiz ve bilimlerden faydalanması lazım. Tartışmasız. Aykut Kocaman, önce sen diyor.”
“Fenerbahçe oynuyor ama icraat yok”
“Başakşehir ne yaptı? Bir tek oyuncu değişti. Ben düzeni bozmayayım, duran toptan da gol atabilirim diye düşünüyor. Abdullah Avcı, Fenerbahçe’yi analiz etmiyor mu? Ediyor. Mesela, Fenerbahçe’de Giuliano Aykut Kocaman’ın istediği tarzda bir oyuncu değil. Giuliano, sağ açık gibi oynadı. Başına dert oldu. Giuliano oynayabilsin diye orta sahanın ortası 3’e çıktı. Fenerbahçe oynuyor ama pozisyon yok. 3 dakikalık özette Volkan’ın çıkardığı pozisyonları görürürüz. Allah Allah… Volkan Babacan’ın kurtardıklarını da düşünelim… Fenerbahçe oynuyor ama icraat yok. Tabi ki sabır lazım. Fenerbahçe tribünü Beşiktaş maçında da tribünü doldurur. Ama ondan sonra seyirciyi bulamazsınız. Bulursanız da onlar küfür etmek için gelenler olur.”
“Fenerbahçe’nin 2. golü doğru karar”
“Aykut Kocaman’ın kimliğinden baktığınızda her şey iyi gibi görünüyor olabilir. Başakşehir, 2-1’i korumaya çalıştı. Ondan sonra maç 2-2 oldu. Fenerbahçe’nin eforu ve Başakşehir’in kıpırdanması vardı. Biz ne yapıyoruz dediler ve 3.golü de buldular. Abdullah Avcı, dinamik oyuncuları soktu. Adebayor’u da çıkarayım mı, çıkarmayayım mı tereddütleri de vardı. Maç 2-2 olduktan sonra Başakşehir bir dakika dedi ve kendilerine geldiler. 4-5 dakika Başakşehir hakimiyetinde geçti. Hakem de muazzamdı. Müthiş bir maç yönetti. Bana göre hakem Fenerbahçe’nin ikinci golünde doğru bir karar verdi.”
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