Rıdvan Dilmen: Tudor'un karizması var

Kayserispor mağlubiyeti sonrası Riekerink ile ayrılık kararı alan Galatasaray'ın Karabükspor'un hocası Tudor'la anlaşması gündeme bomba gibi düştü.Rıdvan Dilmen TRTSPOR'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında Levent Özçelik'in sorularını yanıtladı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü spor yorumcusu ayrıca Galatasaray'ın yeni teknik adamı olması beklenen Igor Tudor'u da değerlendirdi.İşte Dilmen'den gündeme dair çok çarpıcı açıklamalar;"20. haftada bir tek Fenerbahçe 1 puan aldı ama en kârlısı Beşiktaş, bir kazaya uğrayacaksınız şampiyonluk yolunda, kaybederken de kazandı aslında. Beni 10.-12. haftalarda şöyle bir tespitim oldu; bu yıl puan barajı düşük olur, bir takım 70'i geçer şampiyon olur. 70'i geçen başka takım olmaz diye düşünüyordum ancak ilk yarı itibarıyla bayağı bir puanlar oldu, devre arası Anadolu kulüpler kuvvetlendi. Benim yine aynı iddiam devam ediyor.""Şampiyonluğa oynayan 4 takım kendi arasında eşleşti, Başakşehir - Galatasaray , Beşiktaş - Fenerbahçe. Bu da biraz oyuncuları psikolojik olarak bir lig havasına soktu. Bu takımların kupa maçlarıyla lig maçları arasında bir fark yok. Sert geçeceği belliydi.""UEFA Avrupa Ligi maçları öncesinde ve sonrasında takımlarımızda bir puan kaybı oluyor. Fenerbahçe'de puan kaybı, Osmanlıspor'da puan kaybı kafaların biraz Avrupa Ligi'ne gitmesiyle ilgili soruya Dilmen, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un daha büyük hedefi var. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa uzaklığı ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluğa uzaklığı aynı."Şenol Güneş'in Karabük maçında tribünde olması bu mağlubiyete etki etti mi sorusuna Dilmen şu cavabı verdi:"Etkisi olmuştur ama aşırı etkilemez, teknik direktörün kenarda olması her zaman bir artıdır. Ama genel anlamda Beşiktaş'ta bir yorgunluk, 7-8. dakikadan sonra bir coşku problemi, Fenerbahçe maçının yıprattığını ancak bunların hepsinin doğal olabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş maçında Karabük teknik direktörü, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarından farklı olarak önce savunayım sonra golü bulayım taktiğini uyguladı. Savunma yaparak kontrataklarla etkili oldular. Beşiktaş 0-0'ken ilk yediği golü ofsayttan yedi, Fenerbahçe de son dakikada verilen bir penaltı kararıyla 2 puanı kaybetti. Ciddi puanlar bunlar.""Tudor'un bir karizması var. Ancak çok karizmaları gördük biz büyük takımlarda sonuçta en iyi teknik direktör skorboardda yazıyor. Hiç kimse Karabük'ün deplasmanda 4 puanda kaldığına bakmaz. Tudor iyi ancak çok iyi mi bunu zaman gösterecek. Çok erken konuşuyoruz.""Ben bu konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Tatsız. Tosic'e 4 veriliyor az veriliyor. Van Persie'ye 3 veriliyor 2'ye düşürülüyor. Yani biz antipatik oluyoruz böyle konularda, hukukçular var onlar değerlendirsin. Türkiye'de en büyük problem şeffaf değiliz. Duyumlarla hareket edemeyiz. Benim duyduğum akreditasyon kartını görmemişler. Rapor etmemişler. Anlayamamışlar mı acaba? Allah yukarıda, temsilci raporu neyse göster. Bu gelen anlamda yapılması lazım. Şu şu temsilci raporu vardı şu şekilde ceza verdik şeklinde.""Teknik direktör hakeme sallıyor(Aykut Kocaman), ceza almıyor Aykut Hoca, hakeme kim sahip çıkacak. Levent Nazifoğlu sallıyor, Aziz Yıldırım sallıyor örneğin, karşılığında bir ceza uygulaması olmadığında hak vermiş oluyorsun o yöneticiye...Hakemin arkasında durmak kuralları uygulayarak olur.""Olcay her yere uyum sağlayabiliyor. İlk haftadan itibaren coşkusuyla. Bu kez de iyi oyununu golle süsledi. 3 puanlık bir gol attı. Trabzonspor 12 puan tabi motivasyonunu çok arttırır. Alanya maçında stat doluya yakın olur. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ni kovalayabilecek bir noktaya geldi." Futbol öyle bir oyun ki veya yorumculuk öyle bir durum ki, ne kadar objektif olursanız olun, mutlaka karşılığında bir tepki görüyorsunuz. Ama biz yine objektif olmaya devam edeceğiz. Her ne kadar Fenerbahçe'yi çok sevsek de. Fenerbahçe'yi de eleştireceğim, Fenerbahçeliler bana saldıracak bu hayat böyle devam edecek. Bursa taraftarı muazzam. İlk kendi şehrinin takımını tutan nadir taraftarlardan. Bursaspor'a vefa, gönül borcum vardır. Bursaspor taraftarının coşkusu hepsi eyvallah ama atmayacaksın.(sahaya atılan cisimler) O taraftar olmasaydı o 1 puan gelmezdi. Bu taraftarın önüne gerekirse Milli Takımı da çıkaracaksın. Şöyle bir atmosfer oluştu Fenerbahçe puan kaybettiği zaman Advocaat kötü! Evet iyi yönetmedi takım kötüydü. Bu algı çok tehlikeli bir algı. Bu, dönem dönem her kulübe göre değişiyor. Birden bire gazeteleri açtığımız zaman hakemin ''h''si yok böyle bir garip durum var.""Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan önce de gülle çiçekle karşılanmıyordu. Doğduğum günden beri Fenerbahçe çiçekle falan karşılanmadı. Fenerbahçe mağdur edebiyatı yapmıyor. Ali Şen başkanken Fenerbahçe takımı kırmızı halıyla mı karşılanıyordu? Benim yıllarımda Aziz Yıldırım yoktu biz yine statlara zor giriyorduk, zor çıkıyorduk. Fenerbahçeli olmayanlar diyor ki antipatik kulüp olabilir. Ama Fenerbahçe'lilerin sloganı şudur: Fener'in Fener'den başka dostu yok. Fenerbahçeliler de çok kafasına takmasın, Bayern Münih Wolsfburg'dan gol yediğinde Berlin'de seviniyorlar o da Mayern Münih'in büyüklüğündendir.""Kasımpaşa, Başakşehir'e Fenerbahçe muamelesi yaptı daha sıkı oynamaya çalışıyor takımlar. Daha ciddi stratejiler uyguluyorlar. Medipol Başakşehir toparlar. Bunun üzerinden geçebilecek bir tecrübe ve teknik direktöre sahip Medipol Başakşehir.""Kayseri önde bir baskı yapmaya çalıştılar beğeniyorum Kayseri 'ye. Top rakipteyke ligin zayıf takımlarından biri Galatasaray. Kayserispor hak ettiği bir galibiyet aldı. Hoca biz kısa takımız diyor, uzun oyuncuların da var oynat. Hakan'ı sol beke koy Ahmet'i ortaya al yine uzat takımı. Muslera için de söylüyorum kalenin içine 2 tane oyuncu koy. Abdullah Avcı Galatasaray'ın hocası olsaydı şimdi Galatasaray'ın 6-7 puan fazlası vardı."Hocanın mutlaka değişmesi mi lazım sorusuna Rıdvan Dilmen ''bizim görüşümüz o, ama tabi yönetimin alacağı karardır'' diyerek sözlerini tamamladı