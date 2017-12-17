Rıdvan Dilmen: Yalaka değilim
Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı 'Deniz Gezmiş' benzetmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen ağır eleştirilere yanıt verdi.
Dilmen, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin açıklamasını okudum. Özellikle son birkaç yıldır ülkemiz zor dönemden geçiyor. Partisinin bölünmesini göze almak pahasına vatansever duruşuna saygı duyduğum Sayın Bahçeli’nin açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı bir teröriste benzettiğimi belirtip, aynı metin içerisinde benim Sayın Cumhurbaşkanımıza yalakalık yaptığımı düşünmesini anlamış değilim!"
ÖZÜR DİLEMEM
"Ben ne şeytanım, ne de yalakayım, 15 Ağustos 1962’de Nazilli’de doğmuş onurlu bir Türk vatandaşıyım.
Benim dün akşam söylediklerimin altını üstünü çıkarıp, cımbızla çekilmiş cümlelerle beni suçlayıp, halkın önüne atmasını anlamış değilim! Yıllar önce Deniz Gezmiş’ in Filistin konusundaki mücadelesini, Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam Ülkeleri adına büyük bir lider olarak siyasi platformdaki Filistin mücadelesine benzetmişimdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın; kapitalist, emperyalist, “egemen güçlere”, Amerika’ya, İsrail’e baş kaldırıp cesaretle mücadele ettiğini bilecek kadar okur yazarım.
Benden kimse özür beklemesin, özür dilenecek bir davranışta bulunmadığım yayının tamamı izlediğinde anlaşılacaktır."
DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları söyledi: "Türk milletiyle bir konuyu paylaşmak isterim. Türk sporunda önemli başarılar sağlamış olan bir sporcunun bir konu üzerinde yorum yaparken bazı hatalar yanlışlıklara sürüklenmiş olduğunu ifade etmek istiyorum. Sahadaki şeytanlığı siyasete taşımasın. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na parkasız Deniz Gezmiş ifadesi ne Türk milletine yakışır ne Cumhurbaşkanı'na yakışır ne de Cumhurbaşkanlığı'na yapılan bir yalakalığa yakışır. Şiddetle reddediyorum ve Türk millteniden özür dilemesini istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı bir dönemin dönemin teröristi ile özdeş kabul edilemez."
RIDVAN DİLMEN'İN DENİZ GEZMİŞ BENZETMESİ
Habertürk'te açıklamalarda bulunan Dilmen, İşçi Partili bir babanın oğlu olduğunu belirterek şöyle konuşmuştu: "Belki kafa yapacaklar. Ben Tayyip Erdoğan beye baktığım zaman parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum, demokrat sol görüşlü bir insan olduğunu görüyorum. Deniz Gezmiş, Filistin’e gitmiş. Amerika’yla savaşıyor Deniz Gezmiş. Deniz Gezmiş de ‘kahrolsun emperyalizm’ diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor. Bakın NATO’da iki kişiden düşman olarak bahsedildi, bir ulu önder, büyük Atatürk’ten bir de Recep Tayyip Erdoğan’dan."
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