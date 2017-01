Riekerink açıkladı: Hemen istifa edebilirim

Galatasaray'ın Karabükspor yenilgisi üzerine teknik direktör Riekerink'ten rapor istendi. Hazırladığı raporu yönetime sunan Riekerink, yenilginin sorumlusu olarak Cüneyt Çakır'ı gösterdi.Yönetici Levent Nazifoğlu, Hollandalı teknik adamdan rapor istedi. Riekerink yardımcısı Ayhan Akman ile oldukça uzun ve detaylı bir rapor hazırlarken yenilginin baş sorumlusunun hatalı penaltı kararı veren Cüneyt Çakır olduğunu kaydetti. Karabük'ün penaltı golünün ardından takımın ritminin bozulduğunu anlatan Riekerink, Çakır'ın Yasin'in nizami golünü tartışmalı hale getirmesinin de seyirci baskısına dönüştüğünü ve sahada varlık gösteremediklerini söyledi.Ligde lider Başakşehir'den 3 puan geride olduklarını hatırlatan ve her puan kaybının ardından suçlu ilan edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Riekerink'in, "Galatasaray benim için çok özel bir kulüp... Hayatımda her zaman yeri ve önemi olacak. Ancak koltuk hevesinde değilim. Arzu edilirse hemen istifamı verebilirim" dediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı çalıştırıcının, durumu ve takımdaki sorunlarla ilgili verdiği rapor bugün TT Arena'da yapılacak yönetim kurulu toplantısında değerlendirilecek.MUHALİFLER YENİ HOCA İÇİN BASTIRIYORKarabükspor karşısında alınan 2-1'lik yenilgi ve bunun yanı sıra oynanan kötü Futbol Galatasaray 'da teknik direktör değişikliğini bir kez daha gündeme getirdi. Bugün yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında bazı yöneticilerin bu konuyu gündeme getirmesi bekleniyor.Bu yöneticilerin ellerinde gelmeye hazır olan bir Alman teknik direktörün isminin olduğu öğrenildi. Riekerink'i istemeyen yöneticilerin, değişim içi bastıracakları ve Başkan Dursun Özbek'ten, yeni hoca adayı ile temasa geçilmesini talep edecekleri bildirildi.Yönetimden bazı isimler ve taraftarlar artık Riekerink'in suyunun ısındığı konusunda birleşirken diğer yöneticiler ise maddi sorunlara da işaret ederek bu kritik dönemde teknik direktör değişikliğinin riskli olduğunu savunuyor.Karabük maçı sonrası topa tutulan Riekerink rest çekti. Riekerınk hazırladığı raporda tek tek herşeyi anlattıRiekerink'in raporunda yer alan takımla ilgili diğer dikkat çekici değerlendirmeler şöyle;-Ahmet Çalık takıma uyum sağladı ama tecrübeli stoper eksiğimiz var. Kenarlardan gelen her top kalemizde tehlike oluyor.-Kenar beklerimiz öncelikli görevleri olan defansı düşünmek yerine akılları daima hücumda... Zamanında geri dönemiyorlar.-Tolga Ciğerci'nin sakatlanması orta sahadaki rekabeti ortadan kaldırdı.-Cavanda, Koray ve Sinan'dan neredeyse hiç yararlanamadım.-Podolski konusu bir türlü çözülemedi. Başka bir oyuncu olsa onun profesyonelliğini gösteremez. Ama yine de haberlerden olumsuz etkileniyor.-Garry'nin gelmesi Bruma'yı etkiledi. Kendisini kanıtlama çabasına girdi. Bu da takım oyununa zarar veriyor.-Sneijder'in bu takım için ne anlama geldiği Karabük maçında bir kez daha ortaya çıktı. Eksikliğini fazlasıyla hissettik.-Paraların geç ödenmesi oyuncuları rahatsız ediyor. Sahaya yüzde 100'lerini veremiyorlar.-Oyuncular çok kolay kart görüyor, seyirciden veya saha içindeki olaylardan çabuk etkileniyor. Bu konuya acilen çözüm bulunması gerekiyor.-Acilen forvet takviyesi yapılmalı... Bu bölgedeki Eren Derdiyok formsuz, Lukas Podolski ise ileri ucun adamı değil.Riekerink'in istemeyen yönetimdeki muhalif isimlerin anlaştığı yeni teknik direktörün son olarak Schalke'yi çalıştıran Andre Breitenreiter olduğu iddia edildi. İddiayı güçlendirenin ise menajer Julian Syha'nın İstanbul 'a yaptığı seyahat. 15 gün önce gerçekleşen seyahat için Syha, Sport- 1'e, Türkiye'de kamp yapan bazı takımlarda forma giyen oyuncuların sözleşmesinin yenilenmesi konusunda görüşmeler yaptığını söyledi. Kendisine sorulan "Galatasaray, Rupp veya Aigner ile ilgileniyor mu?" sorusuna ise, "Futbolcu transferi için görüşmedik. Farklı bir oluşumu konuştuk" sözleri Breitenreiter iddialarını güçlendirdi.SKORER