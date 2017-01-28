Riekerink açıkladı: Onu satmak intihar olur
Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Riekerink, Burak Yılmaz'ı örnek göstererek Podolski'nin transferi hakkında açıklama yaptı.
Hollandalı teknik adam, geçen yıl şubat ayında giden ve yerine hamle yapılamayan Burak Yılmaz’ı örnek gösterip “Dönem bittikten sonra satmak intihar olur” dedi
Galatasaray’da Lukas Podolski’nin Japonlara satışı konusunda dün de aşama kaydedilemedi. 5 milyon avroluk resmi teklif bekleyen sarı-kırmızılıları, Vissel Kobe yetkilileri bekletmeye devam ediyor. Japonlar son olarak 3.5 milyon avro teklif etmiş, Galatasaray kabul etmemişti. Türkiye’de transfer döneminin bitmesine az bir süre kala bu konunun neticelenmemesi Galatasaray yönetimini bir hayli gerdi. Yaşananları yakından takip eden Teknik Direktör Jan Olde Riekerink de basın üzerinden verdiği “Poldi’yi satmayın” mesajının ardından yöneticilerle karşılıklı olarak da görüşmelerde bulundu. Podolski’nin takımda kalmasını istediğini yineleyen Hollandalı, “Satılacaksa da şimdi satılsın” dedi.
Geçen yıl Burak Yılmaz’ın şubat ayında satılmasıyla çaresiz kalan Mustafa Denizli’nin yaşadıklarını yaşamak istemediğini belirten Jan Olde Riekerink, “Transfer dönemi bittikten sonra Podolski’yi satarsak bu intihar olur. Galatasaray yine zor durumda kalmasın” ifadelerini kullandı. Öte yandan kupa maçının ardından ayrılık talebi olmadığını ifade eden Lukas Podolski ile yönetici Levent Nazifoğlu arasında gerilim hattı oluştuğu belirtildi. Çünkü Nazifoğlu, “Podolski kalmak istemiyor” açıklaması yapmış, Alman yıldız da yöneticisini yalanlamıştı.
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