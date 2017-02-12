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Riekerink için yolun sonu görünüyor!

Riekerink için yolun sonu görünüyor!.18861
  • Giriş : 12.02.2017 / 09:16:00

Riekerink, eğer Beşiktaş ile aralarındaki farkı 2 puana indirmeyi başaramazsa takımdan gönderilecek.

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Riekerink, ele geçen fırsatı değerlendiremezse takımla ilişiği kesilecek ve sezonu Hasan Şaş bitirecek. Ayrıca Karabükspor'dan da Tudor transfer edilecek.

Fanatik'te yayınlanan habere göre Türkiye Kupası'ndan elendiği Başakşehir maçında taraftarın istifaya davet ettiği Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink için bugün oynayacakları Kayserispor maçı kader sınavı olacak.

Beşiktaş'ın Karabük'te mağlup olması sonrasında puan farkını ikiye indirme şansını yakalayan Galatasaray bugün sahadan 3 puanla ayrılmazsa Hollandalı teknik adamın görevine son verilecek. Gelecek sezon takımın başına getirmek istedikleri Igor Tudor ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı yönetime bir iyi haber de Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'tan geldi.

Tankut, "Tudor, 31 Mayıs'tan sonra G.Saray'a gidebilir. Kontratı bir yıllık" derken, Galatasaray yönetimi Riekerink'in gitmesi halinde takımı sezon sonuna kadar Hasan Şaş'a teslim edecek.

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