Riekerink'ten açıklama: Takımın boyu kısa
Dün akşam oynanan ve 2-1 mağlup düştüğü Kayserispor mücadelesi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'ten takımı hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. Riekerink, takımın boyunun kısa olduğunu söyledi.
‘İstifa’ tezahüratı için “Alışığım” yorumunu yapan Riekerink: “İki duran toptan gol yedik. Şanssızlık da diyebilirsiniz. Boy olarak kısa bir takımız.”
Jan Olde Riekerink, istifa çağrısı için, "Kötü zamanlarda bu tepkiler olur. Alışığım" yorumunu yaptığı maç sonrası şöyle konuştu: "Tabii ki çok kötü bir sonuç. Çünkü ligin kaderini etkileyebilecek önemli maçlardan biriydi. Ama ne yazık ki kaybettik. Yediğimiz goller iki tane duran top. Şanssızlık diyebilirsiniz ama tutku, istek eksikliğimiz vardı. Bizim göstermemiz gereken agresifliği ne yazık ki rakibimiz gösterdi." Hollandalı şöyle devam etti: "Rakiplerimizin aldığı sonuçlardan dolayı bir baskı mı vardı bilmiyorum ama yeterince agresif değildik. Sezon başında adam markajı yapıyorduk duran toplardan çok gol yedik sonra alan markajına döndük iyi gidiyorduk ama boy olarak kısa bir takımız."
DİĞER HABERLER
Arena'da yönetim ve Riekerink için istifa sesleri
Ligde liderlik yarışında rakiplerinin puan kaybetmesiyle önemli bir fırsat elde eden Galatasaray bu
Galatasaray liderlik yarışında fırsat tepti: 1-2
Rakiplerinin puan kaybetmesiyle eline önemli bir fırsat geçiren Galatasaray, Kayserispor karşısında
Robin Van Persie, Arsene Wenger'i topa tuttu!
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, eski hocası Arsene Wenger'i eleştirdi.
Beşiktaş'tan sert çıkış: Algı yapılıyor
Karabük deplasmanından üzgün dönen Beşiktaş'ta yöneticilerden 'algı' tepkisi geldi.
Timsah Arena'daki kritik maçta kazanan yok!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyerek yoluna devam eden Fenerbahçe, Bursaspor'a konuk oldu.
Trabzonspor'un galibiyet serisi devam ediyor!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor ile karşılaştı.