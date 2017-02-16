Riekerink'ten büyük ayıp! Formayı itti!
Kayserispor mücadelesi sonrası Galatasaray'dan gönderilen Riekerink Florya'ya futbolculara veda için geldi. Çıkışta Galatasaray taraftarı elindeki formayı Riekerink imzalatmak istedi.
Basın mensuplarının farkına sonradan varan Riekerink, Sarı-Kırmızılı formayı imzalamayarak elinin tersiyle itti ve bastı gitti. Galatasaray taraftarı da Riekerink'in elinin tersiyle ittiği formayı futbolculara imzalattı.
FANATİK
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