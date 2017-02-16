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Riekerink'ten büyük ayıp! Formayı itti!

Riekerink'ten büyük ayıp! Formayı itti!.13899
  • Giriş : 16.02.2017 / 16:11:00

Galatasaray'dan ayrılan Riekerink'in taraftara yaptığı ayıp çok konuşulacak.

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Kayserispor mücadelesi sonrası Galatasaray'dan gönderilen Riekerink Florya'ya futbolculara veda için geldi. Çıkışta Galatasaray taraftarı elindeki formayı Riekerink imzalatmak istedi.

Basın mensuplarının farkına sonradan varan Riekerink, Sarı-Kırmızılı formayı imzalamayarak elinin tersiyle itti ve bastı gitti. Galatasaray taraftarı da Riekerink'in elinin tersiyle ittiği formayı futbolculara imzalattı.

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