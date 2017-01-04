Riekerink: Yasin Öztekin'e ihtiyacım yok
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Galatasaray ile Tuzlaspor mücadelesinin yankıları Cimbom'da hala devam ediyor.
Yasin Öztekin'in kadro dışı kalması ile ilgili Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Riekerink çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray yöneticileri, kadro dışı düşüncesini Jan Olde Riekerink’e şu sözlerle iletti:
“Yasin Öztekin’in, Tuzlaspor maçındaki kırmızı kartında sabotaj kokusu alıyoruz. Kendisini kadro dışı bırakmak istiyoruz. Sizin görüşünüz nedir?”
RAHATLATAN KONUŞMA
Sportif AŞ yöneticilerinin bu sözlerine teknik direktör Riekerink’in karşılığı şöyle oldu:
“Ben de gerekli cezanın verilmesinden yanayım. Kanat alternatiflerimiz kısıtlı olabilir. Ancak ona mecbur değiliz. Bruma ile Sinan var. Rodrigues gelecek. Gerekirse Josue ya da Linnes’i de kanatta oynatırım.” Riekerink’in bu onayıyla rahatlayan yönetim de kadro dışı kararını uygulamaya koydu.
HÜRRİYET
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