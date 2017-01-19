Rifat Hisarcıklıoğlu Doha'da
TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Katar 2. KOBİ Konferansı için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani tarafından kabul edildi.
Emirlik Divan ofisinde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Katar’ın ekonomi ve yatırım alanlarında ikili ilişkileri gözden geçirildi.
Ziyarete, Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin Jassim Al Thani, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halim Mete ve Ender Yorgancılar ile TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de katıldı.
Türk ve Katar firmaları bir araya geldi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Ortadoğu ve Körfez açılımı çerçevesinde Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Jassim himayelerinde, TOBB ve Katar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, Katar'da Türk ve Katarlı firmalar 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde bir araya geldi.
TOBB’un öncülüğünde, 1-2 Kasım 2016 tarihlerinde de Türk tarafından 260 ve Körfez tarafından 350 firmanın katıldığı Türkiye- KİK 2. İş ve Yatırım Forumu Bahreyn'de düzenlenmişti.
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