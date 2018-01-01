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Rısya'dan ABD'ye: Kabul edilemez

Rısya'dan ABD'ye: Kabul edilemez.16873
  • Giriş : 01.01.2018 / 20:48:00

Rusya yönetiminden ABD'nin İran'ın içişleri ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra bir çıkış geldi.

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Sepet Beşik

Rusya'dan yapılan açıklamada bunun "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'da 5. gününe giren protestoların ülkenin iç meselesi olduğu belirtildi.

Olayların şiddet ve kan dökme yoluyla tırmanmamasını umduklarını kaydeden bakanlık, "Ülkedeki durumu istikrarsızlaştırılabilecek dış müdahaleler (İran'ın içişlerine) kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İran'da geçen perşembe birçok kentte hayat pahalılığı ile başlayan ancak giderek rejim karşıtı bir nitelik kazanan eylemlerde 12 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Dün çoğunluğu başkent Tahran'da olmak üzere yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Ülkede Telgram ve Instagram gibi sosyal medya uygulamaları da geçici olarak erişime engellenmişti.

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